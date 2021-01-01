هاكرز إيرانيون يخترقون شركات إسرائيلية مخصصة لحماية المعلومات السرية

طهران / وكالات /

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن “مجموعة الهاكرز “Pay2Key” تزعم أنها نجحت في اختراق شركة “Portnox” مجدداً التي تقدّم خدمات حماية معلومات لشركات مختلفة في إسرائيل”.

“Pay2Key” تُنسب إليها هجمات على شركات إسرائيلية بينها الصناعات الجوية وشركة “هابانا لابس” وهي شركة فرعية لشركة “إنتل إسرائيل”.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المخترقين نشروا على موقعٍ خاص في الشبكة المظلمة (Darknet) ملفات كثيرة وقائمة بزبائن وكلمات سر تعود لشركة “Portnox” وشركات إسرائيلية كبيرة بينها “إلبيت”، “أمادوكس”، صندوق المرضى “كلاليت” و”سوبرفارم”.

من جهتها، أصدرت شركة “CheckPoint” تحقيقاً يتابع طرق عمل مجموعة “Pay2Key” وقالت إن “شركات إضافية وقعت ضحية هجمات المجموعة ومن أجل منع تسرب معلومات حساسة دفعت فدية للمجموعة”.

ووجدت “CheckPoint” صلة قائمة بين مجموعة “Pay2Key” وجهات إيرانية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، قال موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن مجموعة “سايبر” إيرانية تدعى “Pay2key” نشرت بياناً قالت فيه إنها اخترقت حواسيب شركة “التا” التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI).

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي عن حصول هجمات سيبرانية استهدفت ما لا يقل عن 40 شركة تموين إسرائيلية.

يذكر أنه في أيار/مايو السابق، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن تعرضّها لـ هجوم “سايبراني”، وصفته بـ”الخطر على البنية التحتية لتل أبيب”، مُتهمةً إيران بالوقوف خلفه.