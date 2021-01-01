  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هاكرز إيرانيون يخترقون شركات إسرائيلية مخصصة لحماية المعلومات السرية

الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاكرز إيرانيون يخترقون شركات إسرائيلية مخصصة لحماية المعلومات السرية



طهران / وكالات /

 قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن “مجموعة الهاكرز “Pay2Key” تزعم أنها نجحت في اختراق شركة “Portnox” مجدداً التي تقدّم خدمات حماية معلومات لشركات مختلفة في إسرائيل”.
“Pay2Key” تُنسب إليها هجمات على شركات إسرائيلية بينها الصناعات الجوية وشركة “هابانا لابس” وهي شركة فرعية لشركة “إنتل إسرائيل”.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن المخترقين نشروا على موقعٍ خاص في الشبكة المظلمة (Darknet) ملفات كثيرة وقائمة بزبائن وكلمات سر تعود لشركة “Portnox” وشركات إسرائيلية كبيرة بينها “إلبيت”، “أمادوكس”، صندوق المرضى “كلاليت” و”سوبرفارم”.
من جهتها، أصدرت شركة “CheckPoint” تحقيقاً يتابع طرق عمل مجموعة “Pay2Key” وقالت إن “شركات إضافية وقعت ضحية هجمات المجموعة ومن أجل منع تسرب معلومات حساسة دفعت فدية للمجموعة”.
ووجدت “CheckPoint” صلة قائمة بين مجموعة “Pay2Key” وجهات إيرانية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، قال موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن  مجموعة “سايبر” إيرانية تدعى “Pay2key” نشرت بياناً قالت فيه إنها اخترقت حواسيب شركة “التا” التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI).
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي عن حصول هجمات سيبرانية استهدفت ما لا يقل عن 40 شركة تموين إسرائيلية.
يذكر أنه في أيار/مايو السابق، تحدثت الحكومة الإسرائيلية عن تعرضّها لـ هجوم “سايبراني”، وصفته بـ”الخطر على البنية التحتية لتل أبيب”، مُتهمةً إيران بالوقوف خلفه.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المكتب الاعلامي الحكومي يتحدث عن الإغلاق الشامل وتسعيرة مولدات الكهرباء

صحيفة اسرائيلية: ما سبب تقرب أردوغان "المفاجئ" من إسرائيل؟

صحيفة اسرائيلية: لماذا تعارض إسرائيل ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين؟

سعر الدولار يواصل الانخفاض

أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة

حقيقة وفاة زهور سعود مشهورة سناب السعودية (شاهد)

بيل غيتس: أخبار سارة قادمة في عام 2021.. هذه توقعاته

الأخبار الرئيسية

لاجئين

ترامب يستعد لاتخاذ خطوة جديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين قبل مغادرته البيت الأبيض..

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1783 حالة تعافٍ

11202019185724874

مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

p

الرئيس بمناسبة أعياد الميلاد: صامدونَ وواثقونَ من النصرِ ونَستحقُ العدالةَ لقضيتِنا

اعلان سما رسائل