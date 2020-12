شاهد: سلاح الجو الإسرائيلي ينشر تهنئة غريبة بعيد الميلاد قبيل قصف سوريا

نشر سلاح الجو الإسرائيلي صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" مهنئا بعيد الميلاد قبيل شنه غارات جوية على سوريا.

وتظهر في الصورة التي نشرها سلاح الجو عربة "سانتا كلوز" التي من المفترض أن تقدم الهدايا إلى الأطفال حول العالم، إلا أن المفارقة أن هذه العربة التي تجرها الغزلان، تجرها أيضا طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

Hold on tight, Santa ????



Merry Christmas from the IAF to all those celebrating around the world! pic.twitter.com/1Y9legKV0K