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شاهد: سلاح الجو الإسرائيلي ينشر تهنئة غريبة بعيد الميلاد قبيل قصف سوريا

الجمعة 25 ديسمبر 2020 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: سلاح الجو الإسرائيلي ينشر تهنئة غريبة بعيد الميلاد قبيل قصف سوريا



القدس المحتلة / سما /

نشر سلاح الجو الإسرائيلي صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" مهنئا بعيد الميلاد قبيل شنه غارات جوية على سوريا.

وتظهر في الصورة التي نشرها سلاح الجو عربة "سانتا كلوز" التي من المفترض أن تقدم الهدايا إلى الأطفال حول العالم، إلا أن المفارقة أن هذه العربة التي تجرها الغزلان، تجرها أيضا طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وهذه المعايدة نشرت قبيل شن الجيش الإسرائيلي لغارات جوية على منطقة مصياف السورية، بريف حماة الغربي والتي استهدفت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض "مستودعات تتمركز فيها مليشيات إيرانية وأدت إلى مقتل 9 أشخاص".

#عيد الميلاد #سلاح الجو الإسرائيلي #قصف

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