مشاهدة مباراة الأهلي والصريح بث مباشر في الدوري الأردني 2020

عمان / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الصريح والأهلي بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2020 ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

مباراة الأهلي والصريح مباشر تنقل من استاد الحسن على قناة الاتحاد الأردني عبر يوتيوب والأردنية الرياضية بصوت المعلق عماد قطيش، عند الساعة 06:30 مساء بتوقيت عمان.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، علما أن مثل هذه النتيجة لا تجدي نفعا مع الأهلي متذيل جدول ترتيب المسابقة.

وحال تلقى الأهلي خسارة جديدة اليوم، فإن ذلك يقربه أكثر من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ ما زال في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط خلف سحاب.

مباراة الصريح والأهلي مباشر:

ويسعى الصريح إلى تأمين نفسه والبقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، وإذا فاز على الأهلي يطير رسميا للمركز السادس.

وبدأت معالم الدوري الأردني تتضح، إذ بات الوحدات على بعد خطوة من التتويج باللقب الغائب عنه، فيما لا يزال الهبوط بين سحاب والأهلي وشباب العقبة والصريح ومعان.

وتبقى أمام الأهلي غير لقاء اليوم خمس مباريات أمام الفيصلي وشباب العقبة والسلط ومعان، بينما يلاقي الصريح، معان والسلط والوحدات والرمثا في الختام على التوالي.