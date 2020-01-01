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مشاهدة مباراة الجزيرة والسلط بث مباشر .. الأردن الرياضية

الجمعة 25 ديسمبر 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزيرة والسلط بث مباشر .. الأردن الرياضية



عمان / سما

نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم، رابط مشاهدة مباراة الجزيرة والسلط بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 في الأسبوع 18 من إياب منافسات دوري المحترفين.

مباراة الجزيرة والسلط مباشر تبث من استاد الحسن ضمن مواجهات الدور الثاني على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) وذلك بصوت المعلق الأردني حسن الوهادنة.

وأفادت القناة الأردنية الرياضية بأن مباراة السلط والجزيرة تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت العاصمة عمان والقاهرة ودمشق والقدس، الخامسة في مكة المكرمة والدوحة.

وكان فريق السلط قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل في مواجهة مرحلة الذهاب حينما تغلب على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي يؤكد صعوبة المهمة اليوم لكلا الفريقين.

مباراة السلط والجزيرة مباشر:

ويفقد الجزيرة حلم المنافسة على لقب الدوري الأردني، حال تعثره بأي نتيجة أمام السلط اليوم، إذ يملك في رصيده 35 نقطة بالمركز الثاني بفارق 9 نقاط خلف منافسه الوحدات.

أما السلط، يملك 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، إذ يسعى للوصول إلى المربع الذهبي من خلال تحقيق الانتصار هذا المساء، إذ يتساوى مع شباب الأردن.

ويستعد السلط لمواجهة الصريح في الجولة التاسعة عشرة ثم الفيصلي والأهلي والعقبة، بينما يحل الجزيرة ضيفا على معان قبل مواجهة الوحدات في الأسبوع الحاسم رقم 20.

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