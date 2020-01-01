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وزيرة الصحة : 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1783 حالة تعافٍ

الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 21 وفاة و1812 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1783 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 1364 وفاة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، تسجيل 1812 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 145422 إصابة، مضيفة أنه تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ، ما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.

وذكرت أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (2)، جنين (2)، قلقيلية (1)، نابلس (2)، بيت لحم (3)، قطاع غزة (7)، مدينة القدس (4).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (47)، الخليل (142)، أريحا (14)، طولكرم (95)، طوباس (28)، جنين (127)، قلقيلية (26)، نابلس (85)، بيت لحم (55)، رام الله (159)، ضواحي القدس (12)، قطاع غزة (728)، مدينة القدس (294)، لافتة إلى أنه تم إجراء 6134 فحصا.

وبينت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت (27)، الخليل (221)، أريحا (6)، طولكرم (92)، طوباس (23)، جنين (225)، قلقيلية (49)، نابلس (82)، بيت لحم (83)، رام الله (177)، قطاع غزة (500)، مدينة القدس (298). 

وتابعت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 118 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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