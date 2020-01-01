  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان شرق رام الله

الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان شرق رام الله



رام الله / سما /

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة راس القناطر القريبة من القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة رئيس مجلس قروي دير جرير أيمن علوي برصاصة معدنية في رأسه، وآخرين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وكانت المسيرة انطلقت من وسط القرية، باتجاه منطقة جبل الشرفة، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.

يذكر بأن عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، نصبوا الأربعاء الماضي خيمة في المنطقة، وشرعوا بأعمال حفر، ووضعوا صهريج مياه في المكان.

وتعتبر هذه المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات، الذين يقومون برعي أغناهم في مزروعات القرية، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المكتب الاعلامي الحكومي يتحدث عن الإغلاق الشامل وتسعيرة مولدات الكهرباء

السنوار لا يريد تفويت الفرصة.. معاريف : اتصالات سرية في هذه الايام بين إسرائيل وحماس

صحيفة اسرائيلية: ما سبب تقرب أردوغان "المفاجئ" من إسرائيل؟

صحيفة اسرائيلية: لماذا تعارض إسرائيل ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين؟

أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة

سعر الدولار يواصل الانخفاض

ملخص أهداف مباراة الفيصلي وشباب العقبة في الدوري الأردني 2020 الإياب

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

11202019185724874

مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)

p

الرئيس بمناسبة أعياد الميلاد: صامدونَ وواثقونَ من النصرِ ونَستحقُ العدالةَ لقضيتِنا

وكيل صحة غزة: الإغلاق الشامل محكوم بجملة مؤشرات وظهور سلالات جديدة من كورونا أمرٌ متوقع

الاحتلال يكشف نتائج تحقيقه بشأن حادثة اطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل بغزة

اعلان سما رسائل