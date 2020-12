مقاتلات إسرائيلية في سماء لبنان خلال قصف سوريا... فيديو

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صورها مواطنون لبنانيون لمقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 16" في سماء لبنان خلال عملية استهداف مواقع سورية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض في سماء لبنان خلال استهدافها لأهداف عسكرية في الداخل السوري.

وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى مساء أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.

IAF F-16’s on afterburner over Lebanon minutes ago as Syrian air defence engage targets from Tartus pic.twitter.com/T4eew0tUyw