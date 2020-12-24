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مقاتلات إسرائيلية في سماء لبنان خلال قصف سوريا... فيديو

الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلات إسرائيلية في سماء لبنان خلال قصف سوريا... فيديو



وكالات

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صورها مواطنون لبنانيون لمقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 16" في سماء لبنان خلال عملية استهداف مواقع سورية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض في سماء لبنان خلال استهدافها لأهداف عسكرية في الداخل السوري.

وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى مساء أمس الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية باتجاه مركز البحوث العلمية في مصياف، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها.

يشار إلى أن مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف تعرض في الرابع من مايو/ أيار الماضي لعدوان إسرائيلي مماثل، عبر طائرات حربية أطلقت رشقة من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، ولم يسفر عن أضرار بشرية.

#لبنان #سوريا #قصف #مقاتلات إسرائيلية #اسرائيل

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