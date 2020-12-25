سبب وفاة زهور سعود مشهورة سناب السعودية (شاهد)

الرياض / سما

تصدرت هاشتاق زهور سعود في ذمة الله، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ودول الخليج، الأمر الذي أثار الجدل حول حقيقة وفاة المشهورة السعودية.

وتداول المغردون على الهاشتاق خبر وفاة زهور سعود مشهورة سناب شات، فيما شكك آخرون حول صحة هذه الأنباء المتداولة، معتبرين أنها اعتادت على الغياب عن النشر.

حبايب قلبي الخبر كذب زهور الحمدلله مافيها شي هذي رسالتها #زهور_سعود_في_ذمه_الله pic.twitter.com/LMHDNN75tt — zozo (@zozo42711514) December 25, 2020

وقال المغردون الذين نشروا خبر وفاة زهور سعود إنها كانت تعاني الفترة الماضية مع المرض، موضحين أنها نقلت الساعات الماضية إلى المستشفى؛ بعد تعرضها لنوبة صرع.

وكانت زهور سعود قد نشرت تغريده على تويتر قبل يومين، كتبت فيها: الدنيا ستدور والمشاهد ستعاد والأدوار ستتبدل وكل ساقٍ سيسقى بما سقى. إذ تفاعل معها متابعوها.

يذكر أن زهور سعود هي مواطنة سعودية ولدت في محافظة الطائف، من مشاهير سناب شات، تزوجت شخص اسمه (عايض) وهو داعية إسلامي لكنها قررت الطلاق منه.

وقبضت الأجهزة الأمنية، على عايض زوج زهور سعودي؛ بداعي دعم جماعات إرهابية متطرفة، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق منه في مقاطع فيديو عبر السناب شات.

ونشرت زهور سعود، فيديوهات تتحدث فيها عن زوجها عايض وكيف عانت بشدة خلال زواجها منه، إذ اكتسبت شهرة كبيرة على المنصات الاجتماعية بعد تعاطف الملايين معها.

وتابعت وكالتنا قبل قليل المنصات الخاصة بالمشهورة زهور سعود، إذ ما زال خبر وفاتها المتناقل غير دقيق؛ كونه لم يؤكد حتى اللحظة من قبلها أو أحد المشاهير المقربين منها.