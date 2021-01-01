الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، تسجيل سبع حالات وفاة و ٧٢٨ اصابة جديدة بكورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية وذلك بعد فحص ٢٩١٦ عينة.



واشارت الصحة في بيانها اليومي الى وفاة سبعة مواطنين داخل المشافي ما يرفع عدد الوفيات الى ٣١١ حالة.

واكدت الصحة تعافي ٥٠٠ حالة ليصل عدد الحالات المتعافية الى 26278 حالة.

واكدت ان اجمالي تراكمي للمصابين ٣٦٧٩١ اصابة بينما بلغ اجمالي الحالات النشطة ١٠٢٠٢ حالة.

واشارت الصحة الى ان ٣٥٢ اصابة سجلت محافظة غزة فيما سجلت محافظة الوسطى ١٥٦ اصابة تلتها محافظة خان يونس ب ١٣٢ اصابة ثم الشمال ٦٥ اصابة واخيرا رفح ٩ اصابات فيما سجل الفحص السريع ١٤ اصابة.







واكدت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى ٣١٢ حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة ٢٠٤ حالة.