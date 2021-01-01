كورونا تتفشى في اسرائيل : تسجيل 4 الاف اصابة جديدة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يشير الى ان عدد الإصابات التي تم التحقق منها وصلت الى 393036 منها 33808 إصابة نشطة.

ويرقد في المستشفيات 926 مريضا بسبب اصابتهم بالفيروس، منهم 506 حالة حرجة، إضافة الى 128 حالة تحت أجهزة التنفس. وبلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات 3171. وبالأمس تم اجراء 96590 اختبارا، ووجد أن 4.1% منها إيجابي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، "دعوني أقول لكم إن الدمج ما بين حملة التطعيمات الهائلة من جهة، والإغلاق القصير والسريع من جهة أخرى يسمح لنا بالخروج من أزمة كورونا حيث سنصبح على الأرجح الدولة الأولى التي تخرج من أزمة كورونا بعد عدة أسابيع مما يشكل بشرى سارة للغاية". وذلك بعد ساعات بعد إعلانه ان إسرائيل ستفرض العزل العام لثالث مرة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأضاف نتنياهو "إننا نجعل إسرائيل بطلة العالم في مجال التطعيمات حيث قمنا أمس بتطعيم 65 ألف مواطن، وبحلول نهاية الأسبوع القادم آمل بأننا سنبلغ وتيرة 100 ألف تطعيم يوميا"، وتابع "بعد أن أجريت مشاورات اليوم مع وزير الصحة ووزير التربية والتعليم قررنا أن الدوام الدراسي في رياض الأطفال، والصفوف الأولى حتى الرابعة والصفين الحادي عشر والثاني عشر سيستمر كالمعتاد، وقمنا بذلك أولا كي لا يخسر الطلاب أيام الدراسة، وثانيا للتسهيل على الوالدين أيضا".

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المتاجر والحد من حركة وسائل النقل العام وإغلاقا جزئيا للمدارس ومنع الابتعاد عن المنازل لمسافة تتجاوز الكيلومتر باستثناء الذهاب إلى أماكن العمل التي ستظل مفتوحة وشراء السلع الأساسية.