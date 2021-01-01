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الاحتلال يأخذ قياسات منزل المعتقل محمد قبها بزعم قتله مستوطِنة

الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يأخذ قياسات منزل المعتقل محمد قبها بزعم قتله مستوطِنة



رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، قرية طورة جنوب غرب جنين للمرة الثانية في غضون عدة ساعات، وقام جنود الاحتلال بأخذ قياسات منزل المعتقل محمد مروح قبها (36 عاماً).

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية ومنعت المواطنين من الحركة، وحاصرت منزل المواطن محمد مروح قبها، والذي اُعتقل أمس مع زوجتيه بزعم قتله مستوطِنة، وصور الجنود المنزل من الخارج ثم اقتحموه واحتجزوا أسرته وقاموا بأخذ قياسات المنزل من الداخل.

وذكر الأهالي، أن الجنود اقتحموا منازل أقارب قبها في قرية قفين بدعوى الاختباء فيها قبل اعتقاله، كما اعتقل عدداً منهم.

يذكر أن منزل قبها يتكون من طابقين ويملكه شقيقه مهند ويقطن فيه والديه وزوجتيه وأبناءه الأربعة، وما زال الاحتلال يحتجز أفراد العائلة بما فيهم النساء في مركز التحقيق بعد مزاعم إسرائيلية بمسؤولية الأسير المحرر قبها عن قتل مستوطنة في أحراش "شاكيد" التي تبعد عن طورة 3 كيلو متر.

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