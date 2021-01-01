حليمة بولند تعلق على جدل جديد بخصوص العلاقة مع القذافي

وكالات

عادت من جديد لمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية، قصة ما يشاع ويروج عن زواج مفترض للإعلامية الكويتية حليمة بولند من الراحل معمر القذافي.

وردت بولند على ما أعيد طرحه مرارا بنفي صدقية صورة يجري تداولها وأحاديث عن وثيقة زواج وأموال حولت لرصيدها بوصفها "بدل المؤخر والمقدم لزواجها المزعوم من القذافي".

ونشرت حليمة صورة لها برفقة القذافي وهي عبارة عن خبر مقتطع من إحدى الصحف، يقول: "حليمة بولند تقدم وثيقتي زواج وطلاق من الرئيس المخلوع معمر القذافي وتؤكد أن التحويلات المالية إلى حساباتها سببها هو مقدم زواجها وموخر طلاقها"، وعلقت حليمة بالقول: "كل الناس تمنشني على هذا الخبر، وردي عليه هو أنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة أبدا".

وأضافت: "رحم الله ملك ملوك أفريقيا القائد معمر القذافي وأسكنه فسيح جناته" موجهة التحية للجمهور الليبي الذي وصفته بالغالي.



وكانت بولند ردت في إحدى المقابلات التلفزيونية على العلاقة التي كانت تجمعها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرةً إلى أنه كان يتابع الفوازير التي كانت تقدمها سابقاً ومتعلق بها كثيراً، كاشفة أنه كان كريما وحنونا معها.

وكانت بولند علقت قبل سنوات على ذات الصورة المستخدمة والرائجة بمواقع التواصل والتي تجمعها بالقذافي مشيرة لمناسبة الصورة.