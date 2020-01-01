  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)

الجمعة 25 ديسمبر 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)



غزة / سما /

كشف مصدر أمني فلسطيني مطلع، عن قيام وفد الخارجية المصري الذي وصل غزة قبل أيام عبر معبر رفح البري، بنقل محتويات مقر السفارة المصرية في غزة إلى القاهرة.


وأكد المصدر الأمني في تصريح لـ"عربي21"، أن "عدد من الشاحنات المصرية قامت الليلة الماضية، بنقل الأثاث المتواجد في مقر السفارة المصرية بقطاع غزة إلى الجانب المصري".


ووصل وفد مصري إلى قطاع غزة، مساء الأربعاء الماضي، وذكر مصدر أمني فلسطيني في تصريح سابق لـ"عربي21" أن الوفد يتبع وزارة الخارجية المصرية.


وأوضح المصدر الأمني الفلسطيني لـ"عربي21"، أن الوفد يتكون من ستة أشخاص يعملون بوزارة الخارجية المصرية وهم: أحمد سلامة محمد الهمشري، طارق أحمد البسيوني، مقدم عبد العظيم فتحي عبد العظيم محمد، عفيفي سيد أحمد محمد سيد أحمد، أحمد خليفة محمد خليفة، وأحمد فضل الله رضوان حسين.

ولم يعرف بعد سبب هذه الخطوة المصرية.

#مصر #غزة #السفارة المصرية #السفارة المصرية في غزة
11
12

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة جابر آل مسعود في قطر (شاهد)

الوفد الأمني المصري يزور غزة لبحث هذه الملفات .. ما علاقة المناورة العسكرية للمقاومة ؟

أبو نعيم : برنامج الإغلاق الحالي سيستمر حتى هذا الموعد ..

غزة: المكتب الاعلامي الحكومي يتحدث عن الإغلاق الشامل وتسعيرة مولدات الكهرباء

السنوار لا يريد تفويت الفرصة.. معاريف : اتصالات سرية في هذه الايام بين إسرائيل وحماس

صحيفة اسرائيلية: لماذا تعارض إسرائيل ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين؟

صحيفة اسرائيلية: ما سبب تقرب أردوغان "المفاجئ" من إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

p

الرئيس بمناسبة أعياد الميلاد: صامدونَ وواثقونَ من النصرِ ونَستحقُ العدالةَ لقضيتِنا

وكيل صحة غزة: الإغلاق الشامل محكوم بجملة مؤشرات وظهور سلالات جديدة من كورونا أمرٌ متوقع

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الخميس

الاحتلال يكشف نتائج تحقيقه بشأن حادثة اطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل بغزة

ابو حسنة

أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة

اعلان سما رسائل