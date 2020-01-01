مصر تفرغ مقر سفارتها بغزة وتنقل محتوياته للقاهرة (صور)

غزة / سما /

كشف مصدر أمني فلسطيني مطلع، عن قيام وفد الخارجية المصري الذي وصل غزة قبل أيام عبر معبر رفح البري، بنقل محتويات مقر السفارة المصرية في غزة إلى القاهرة.



وأكد المصدر الأمني في تصريح لـ"عربي21"، أن "عدد من الشاحنات المصرية قامت الليلة الماضية، بنقل الأثاث المتواجد في مقر السفارة المصرية بقطاع غزة إلى الجانب المصري".



ووصل وفد مصري إلى قطاع غزة، مساء الأربعاء الماضي، وذكر مصدر أمني فلسطيني في تصريح سابق لـ"عربي21" أن الوفد يتبع وزارة الخارجية المصرية.



وأوضح المصدر الأمني الفلسطيني لـ"عربي21"، أن الوفد يتكون من ستة أشخاص يعملون بوزارة الخارجية المصرية وهم: أحمد سلامة محمد الهمشري، طارق أحمد البسيوني، مقدم عبد العظيم فتحي عبد العظيم محمد، عفيفي سيد أحمد محمد سيد أحمد، أحمد خليفة محمد خليفة، وأحمد فضل الله رضوان حسين.

ولم يعرف بعد سبب هذه الخطوة المصرية.