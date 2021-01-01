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قرار بإلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية بزي رسمي وبإشهار رقم وحدة الشكاوي

الجمعة 25 ديسمبر 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بإلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية بزي رسمي وبإشهار رقم وحدة الشكاوي



رام الله / سما /

 قررت وزارة النقل والمواصلات (الإدارة العامة لمراقب المرور)، إلزام سائقي الحافلات والمركبات العمومية، بزي رسمي وبإضافة لاصق على خلفية المركبة وعلى بطاقة تعريف السائق يحمل رقم وحدة الشكاوي في الوزارة وهو (150).

وجاء في القرار الذي يحمل رقم (2020/3)، "بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونيا من قانون المرور رقم 5 لعام 2000 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ولغايات ضبط وتنظيم العمل برخص التشغيل العمومية والحافلات، والمركبات العمومية (الرفيس والسفريات الخاصة) فقد قررنا ما يلي:

1. على مالكي المركبات والحافلات العمومية إضافة لاصق على خلفية المركبة/ الحافلة العمومية يحمل رقم وحدة الشكاوى (150) وعلى أن يكون مربع الشكل وطول أضلاعه

أ. الحافلات العمومية (30*30) سم

ب. المركبات العمومية (15*15) سم

2. إضافة رقم وحدة الشكاوى (150) على بطاقة تعريف السائق العمومي (السرفيس والسفريات الخاصة) داخل المركبة العمومية (السرفيس والسفريات الخاصة) والحافلة العمومية، وفي مكان ظاهر للعيان.

3. يلتزم سائق المركبة/ الحافلة العمومية بالزي الرسمي المعتمد وهو (القميص الأزرق، والبنطال الأسود أو الحكلي).

4. يسري العمل بهذا القرار من تاريخ 01/01/2021م.

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