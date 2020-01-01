طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف وسط سورية

القدس المحتلة / سما /

أفاد مصدر أمني سوري، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.

وقال المصدر للوكالة الروسية إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية باتجاه مركز البحوث العلمية في مصياف، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها.

وأضاف المصدر أنه "بحسب المعلومات الأولية فقد اقتصرت أضرار العدوان الإسرائيلي على الماديات والعمل جار حاليا على تقييم الأضرار بالكامل".

وفي وقت سابق، ذكر التلفزيون السوري أنه تم سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى لسوريا.

يشار إلى أن مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف تعرض في الرابع من مايو/ أيار الماضي لعدوان إسرائيلي مماثل، عبر طائرات حربية أطلقت رشقة من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، ولم يسفر عن أضرار بشرية.