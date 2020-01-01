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شاهد .. فيديو لحظة اغتيال المحامي عبد المنعم السلماني في العراق

الخميس 24 ديسمبر 2020 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. فيديو لحظة اغتيال المحامي عبد المنعم السلماني في العراق



بغداد / سما

نشرت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال المحامي عبد المنعم رشيد السلماني من داخل منزله في العاصمة بغداد.

ويظهر في الفيديو الذي نشره جهاز الأمن الداخلي، لحظة هجوم شخصين مسلحين على منزل المحامي السلماني الذي كان يعتزم المغادرة إلى عمله من حي الجامعة في بغداد.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي في بيان له بأن الشخصين أطلقا النار على المحامي السلماني المرشح للانتخابات النيابية العراقية المرتقبة، ما أدى إلى مقتله متأثرا بجراحه الخطيرة. 

وحسب بيان الشرطة العراقية، فقد تم القبض على قتلة عبد المنعم السلماني بعد 72 ساعة من اغتياله، موضحة أنهم شخصين وتم ملاحقتهم وتعقبهم خلال هربهم إلى محافظة السليمانية.

وقال بيان الشرطة إن عملية الاعتقال تمت "بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان"، لافتة إلى أن أجهزة الأمن ضبطت الأسلحة التي استخدمت في عملية الاغتيال.

وكان من المقرر أن يخوض المحامي عبد المنعم السليماني انتخابات مجلس النواب العراقي يوم السادس من شهر يونيو 2021، لكنه فارق الحياة إثر جريمة الاغتيال.

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