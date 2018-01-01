رابط التقديم .. التعليم تعلن إطلاق قناة التعليم الموازي 2020 في العراق

العراق / سما

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الخميس، رابط التقديم على الموازي 2020 - 2021، بعد أن أطلقت قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للعام الدراسي الحالي.

وقالت وزارة التعليم في بيان صحفي أوردته عبر موقعها الإلكتروني إن القبول في قناة التعليم الموازي يتطلب بالضرورة أن يكون الطالب مستوفيا للشروط الخاصة بالقبول المركزي.

وأضافت: يجب أن لا يقل معدل المتقدم للقبول في قناة التعليم الموازي عن 3 درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان والطب والصيدلة، وذلك على مستوى جامعات العراق.

وتابعت: يجب ألا يقل عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المعاهد التقنية الطبية والتمريض والتقنيات الصحية والطبية، فيما 4 علامات عن الحد الأدنى للقبول في المعاهد الهندسية وكليات المجموعة الهندسية.

رابط التقديم على الموازي: اضغط هنا

وحسب وزارة التعليم العراقية، يجب أن لا يقل معدل الطالب عن 5 درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، بينما تكون 6 درجات عن الحد الأدنى للقبول في التخصصات الأخرى منها الطب البيطري.

وجاء في البيان أنه يحق للطلبة من خريجي السنتين الدراسيتين 2018-2019 و2019-2020 التقديم لتلك القناة سواء كان لديهم قبول مركزي أم غير مقبولين، أم كانوا ممن التحقوا بالدراستين المسائية أو الاهلية أم كانوا من المقبولين بالقناة ذاتها.

وأردفت الوزارة قائلة إنه يحق للطلاب الذين قدموا على قنوات "المنحة والمسائي والأهلي" التقديم الى الموازي، مبينة أن قبولهم السابق يلغى حال المباشرة بالدراسة ضمن هذه القناة.

ويتاح للطالب التقديم على اختيار واحد ولغاية عشرة اختيارات، وفق الوزارة التي لفتت إلى أن استمارة التقديم تتواصل حتى يوم الخميس الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري، موضحة أن الطلبة لا يحتاجون إلى تفعيل الرقم الامتحاني بالجامعات العراقية.

وختمت وزارة التعليم العالي العراقية قائلة إن الطالب يمكنه التقديم في الموازي 2020 عن طريق استخدام الرقم الامتحاني والرمز السري من خلال بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، متمنية التوفيق للجميع.