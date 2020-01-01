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4 وفيات و294 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين في القدس

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 وفيات و294 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين في القدس



القدس المحتلة /سما/

توفي 4 مقدسيين، وأصيب 294 آخرين، بفيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء اليوم، الخميس.

وقال الجبريني في بيانه إنه تم "تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في القدس من جراء استمرار تفشي فيروس كورونا".

وأوضح أن حالات الوفاة الجديدة المسجلة هي لمواطنين من البلدة القديمة وسلوان ومخيم شعفاط وحي شعفاط، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بدء انتشار الجائحة إلى 139.

وذكر أن "الإصابات لا تزال مرتفعة وبلغت خلال يومين 294 إصابة منها 108 إصابات أمس و187 إصابة اليوم مع تسجيل 298 حالة شفاء".

وأفاد بارتفاع "عدد الإصابات النشطة إلى 1508 إصابات بينها العديد من الإصابات الخطيرة والحرجة". وقال الجبريني إن "عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات يبلغ 91 إصابة".

وطالب الجبريني المقدسيين "بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة".

مشددا على ضرورة الاتزام بالتعليمات "من أجل إخراج أحياء المدينة من دائرة الخطر"، "في الوقت الذي تستمر فيه حملة اللقاحات والتطعيمات".

#القدس #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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