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مسؤول أردني : فحص "بي سي آر" قادر على كشف السلالة الجديدة من كورونا

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أردني : فحص "بي سي آر" قادر على كشف السلالة الجديدة من كورونا



عمان /سما/ (شينخوا)

قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في الأردن وائل الهياجنة، إن فحص "بي سي آر" الموجود في الأردن قادر على اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا الجديد .

وبين الهياجنة خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الإجراءات الأردنية التي اتخذت للتعامل مع هذه السلالة تتوافق مع الإجراءات التي اعتمدت دوليا.

وأوضح انه لا يوجد ما يثبت أن الإصابة بالسلالة الجديدة تسبب مرضا شديدا، مؤكدا ان هذه السلالة لم تكن الطفرة الأولى لفيروس كورونا ولن تكون الأخيرة.

وتوقع الهياجنة أن لا تؤثر السلالة الجديدة على لقاحات كورونا الحالية ، مشيرا إلى أن الأردن منح حصانة قانونية لشركات لقاحات كورونا والتي حصلت على إجازة طارئة للاستخدام في المملكة.

وقال إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال حدوث نتائج صحية لدى المواطنين إثر تلقي لقاح كورونا .

وبين الهياجنة أن أكثر من 10 آلاف مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا، خلال أقل من 24 ساعة، عبر نافذة التسجيل التي أطلقتها الحكومة مساء الأربعاء.

#الاردن #سلالة كورونا الجديدة #فيروس كورونا #فحوصات كورونا #بي سي آر

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