  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

لا وفيات ولا إصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا وفيات ولا إصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، مشيرة إلى أنه لليوم السادس على التوالي لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 332، والإصابات عند 8767.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان للخارجية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثالث عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، كما لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد الإصابات 5834 إصابة.

إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة 3 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال إلى كل من إسطنبول، والدوحة وشيكاغو صباح هذا اليوم الخميس، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، وكان السفير أحمد الديك في وداعهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة جابر آل مسعود في قطر (شاهد)

غزة: المكتب الاعلامي الحكومي يتحدث عن الإغلاق الشامل وتسعيرة مولدات الكهرباء

وفاة عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الدولار يواصل الهبوط

"ذي هيل": "صفقة شيطانية.. التضحية باليمن من أجل اتفاق سلام سعودي-إسرائيلي"

السنوار لا يريد تفويت الفرصة.. معاريف : اتصالات سرية في هذه الايام بين إسرائيل وحماس

صحيفة اسرائيلية: لماذا تعارض إسرائيل ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين؟

الأخبار الرئيسية

وكيل صحة غزة: الإغلاق الشامل محكوم بجملة مؤشرات وظهور سلالات جديدة من كورونا أمرٌ متوقع

الصحة بغزة: تسجيل 256 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم الخميس

الاحتلال يكشف نتائج تحقيقه بشأن حادثة اطلاق قذيفة دبابة بشكل خاطئ تجاه أحد المنازل بغزة

ابو حسنة

أبو حسنة يكشف مستجدات رواتب موظفي "الأونروا" وسيناريوهات حل الازمة

شاليط

رسالة جندي اسرائيلي لحكومته: لا تكرروا صفقة شاليط مع حماس!

اعلان سما رسائل