لا وفيات ولا إصابات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، مشيرة إلى أنه لليوم السادس على التوالي لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 332، والإصابات عند 8767.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، وفق بيان للخارجية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثالث عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، كما لم تسجل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد الإصابات 5834 إصابة.

إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة 3 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال إلى كل من إسطنبول، والدوحة وشيكاغو صباح هذا اليوم الخميس، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، وكان السفير أحمد الديك في وداعهم.