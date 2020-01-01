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بومبيو يعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية

الخميس 24 ديسمبر 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية



واشنطن /سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، بدء الولايات إجراءات إنشاء قنصلية في الصحراء الغربية.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:" يسعدني أن أعلن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، وتدشين تواجد افتراضي فعال على الفور".

وأضاف بومبيو: "نتطلع إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".

وعلى إثر إعلان التطبيع بين المغرب وإسرائيل في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حصل المغرب على اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أعلن السفير الأمريكي في الرباط، ديفيد فيشر، أن بلاده اعتمدت، خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.

كما أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة بالصحراء، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

#مايك بومبيو #الصحراء الغربية #المغرب #الولايات المتحدة

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