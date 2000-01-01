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الرجوب يهنئ أبناء شعبنا المسيحيين في برقين بمناسبة حلول أعياد الميلاد

الخميس 24 ديسمبر 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يهنئ أبناء شعبنا المسيحيين في برقين بمناسبة حلول أعياد الميلاد



جنين /سما/

هنأ محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، أبناء شعبنا من العائلات المسيحية في بلدة برقين جنوب غرب جنين بمناسبة حلول أعياد الميلاد، وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له، رئيس البلدية محمد الصباح، والمشرف على كنيسة برقين معين جبور، ومنسق شبيبة ملح الأرض في قرى جنين أسامة الصايغ.

ونقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني "يعيش مناسبة وطنية، والمسيحيون في فلسطين هم جزء من شعبنا ومن النسيج والنضال الوطني الذي نعتز به، وهذا العيد في فلسطين يمثل نموذج للتعايش الإسلامي المسيحي.

وسلم الرجوب مكرمة رئاسية للعائلات عبارة عن هدايا رمزية لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة، وتفقد كنيسة برقين التي تعتبر أقدم رابع كنيسة في العالم، وقدم جبور شرحاً عن تاريخ الكنيسة ومعجزة السيد المسيح بشفاء البرص فيها، بالإضافة إلى تاريخها الذي يعود إلى ما يقارب 2000 عام.

#محافظ جنين #أكرم الرجوب #اعياد الميلاد

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