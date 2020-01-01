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بيت الأجداد يجري الفحص الطبي للنزلاء

الخميس 24 ديسمبر 2020 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت الأجداد يجري الفحص الطبي للنزلاء



أريحا /سما/

ضمن الإجراءات الوقائية وحفاظاً على سلامة وصحة نزلاء بيت الأجداد لكبار السن التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وبتوجيهات من وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وبإيعاز من وزيرة الصحة د. مي كيلة وبالتعاون مع مديرية صحة أريحا، وللاطمئنان على صحة النزلاء تم إجراء فحص كورونا لنزلاء المركز البالغ عددهم 56 مسن ومسنة، والعاملين في المركز للتأكد من خلوهم من العدوى.

وقال مدير المركز حمدي حلبية، إن المركز منذ الجائحة يعمل وفق البروتوكول الصحي في بيت الأجداد لحماية كبار السن من عدوي كوفيد-19، تبين من خلال الفحص أن كل العينات سليمة ولا يوجد أي إصابة بين النزلاء.

وشكر حلبية مدير صحة أريحا د. طارق الحواش وطاقمه الطبي على الجهود المبذولة في المجال الطبي خاصة المقدم منها للمسنين في المركز.

كما أثنى على جهود طاقم التمريض والإشراف في المركز على إخلاصهم بالعمل على مدار الساعة لتوفير الخدمة الطبية والرعاية الاجتماعية للمسنين.

#فيروس كورونا #بيت الاجداد #التنمية الاجتماعية #فحوصات كورونا

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