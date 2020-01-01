كنيسة الروم الكاثوليك تكرّم صحة بيت لحم

بيت لحم /سما/

كرّمت رعية كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك في مدينة بيت ساحور، مديرية صحة محافظة بيت لحم ممثلة بمديرها د. شادي عيسى اللحام، ودعته لمشاركة الكنيسة بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد بحضور رئيس البلدية جهاد خير وممثلي الكنيسة والقوى الوطنية.

قال راعي الكنيسة الاب سهيل فاخوري، إن الكنيسة أضاءت الشجرة ملتزمة بكافة شروط الوقاية الصحية، وان اضاءتها جاءت لإدخال الفرح لقلوب أبناء المدينة بوجود هذا النور وسط كنيستهم.

وأضاف أن الكوادر الطبية هي ملائكة موجودة حولنا لحمايتنا، وهم جنود على خط الدفاع الأول لحمايتنا في وقت الازمات، ويضحون بكل شيء لأجل سلامتنا، رغم ان التعب والارهاق مرسوم على ملامحهم، الا ان جهودهم كانت واضحة حين وقع العالم أجمع تحت تهديد خطر فيروس كورونا الذي أوقف الحياة، الا ان ابطالنا الكوادر الطبية في معاطفهم البيضاء اتخذوا قرار محاربة عدو خفي لاستمرار الحياة، في وقت وقف العالم عاجزا امام الفيروس، وان تضحيات الكوادر الطبية يقف الجميع امامها عاجزين عن وصفها وعن تقديم الشكر لهم. وهم الملائكة التي ستبشرنا ان شاء الله قريباً بزوال فيروس كورونا، كما بشرتنا الملائكة بميلاد السيد المسيح عليه السلام.

وقدم الاب سهيل فاخوري للدكتور شادي اللحام درعا تكريميا لمديرية صحة محافظة بيت لحم إدارة وموظفين، كرسالة شكر وامتنان على جهودهم في حماية أبناء المحافظة.

وشكر الاب فاخوري الأجهزة الأمنية التي قال انهم العين الساهرة على حماية أبناء شعبهم، وشكر بلدية بيت ساحور وكل من ساعد وساند الكنيسة في هذه الظروف وفي اعداد واضاءة الشجرة.

وشكر مدير صحة محافظة بيت لحم د. شادي عيسى اللحام رعية الكنيسة والأب سهيل فاخوري على حفاوة الاستقبال ودفء اللقاء، متمنيا ان تحل الأعياد العام القادم وفلسطين خالية من فيروس كورونا.

وقال، إن عيد ميلاد السيد المسيح هو عيد المحبة وعيد السلام وعيد وطني بامتياز، وشكر رعية الكنيسة على التكريم، مؤكداً أن الكوادر الطبية لم تقدم سوى واجبها تجاه أبناء شعبها، وان الكوادر الطبية لم تكن لتستطيع كل هذا التعب والجهد المتواصل لولا وقوف أبناء شعبها معهم، وان هذا الاستقبال والتكريم والوجود بين أبناء الرعية وأبناء مدينة بيت ساحور سيكون له دور محوري بدعم جهود الكوادر الطبية وسيمدها بالطاقة والامل للمضي والاستمرار بمكافحة الفيروس، قائلا للاب فاخوري اننا كشعب فلسطيني عشية أعياد الميلاد المجيدة بحاجة لصلوات الرعية ودعائهم لزوال الفيروس، مؤكدا ان وزارة الصحة ستستلم التطعيم ضد الفيروس خلال شهر من الان وستبدأ الكوادر بتطعيم المواطنين.

واضاء الاب فاخوري ورئيس البلدية خير ومدير الصحة اللحام برفقة د. حسن الكامل مدير الطب الخاص في المديرية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية في المحافظة وممثلين عن مؤسسات بيت ساحور، شجرة عيد الميلاد المجيد.