مستوطنون يشنون اعتداءات غرب بيت لحم

بيت لحم /سما/

شن العشرات من قطعان المستوطنين الاعتداءات غرب من بيت لحم مساء اليوم، وتركزت هذه الاعتداءات عند دوار غوش عصيون الذي يتوسط محافظتي بيت لحم والخليل.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين تجمهروا عند دوار "غوش عصيون" واغلقوا الشارع بأجسادهم، بعد أن أركنوا سياراتهم على طرفه بهدف اصطياد السيارات الفلسطينية، وألقوا الحجارة باتجاه عدد منها، ما أدى إلى تحطم زجاج نوافذ لعدد من السيارات.

كما ألقى مستوطنون الحجارة باتجاه مركبات فلسطيني على طريق الجبعة ونحالين اللتان تبعدان عدة كيلو مترات عن الدوار المشار اليه، وقد ارتكبت هذه الاعتداءات على مرأى جنود الاحتلال الذين لم يتخذوا اية إجراءات بحق قطعان المستوطنين، بينما قام الجنود بإغلاق الطريق المؤدي الى قريتي نحالين والجبعة.

وأوضحت المصادر، أن هذه الاعتداءات ترتكب لليوم الرابع على التوالي وقد أدت الى ارباك حركة المرور الفلسطينية.