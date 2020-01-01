نتنياهو: "ستصبح إسرائيل الدولة الأولى التي تخرج من أزمة كورونا

القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، "دعوني أقول لكم إن الدمج ما بين حملة التطعيمات الهائلة من جهة، والإغلاق القصير والسريع من جهة أخرى يسمح لنا بالخروج من أزمة كورونا حيث سنصبح على الأرجح الدولة الأولى التي تخرج من أزمة كورونا بعد عدة أسابيع مما يشكل بشرى سارة للغاية". وذلك بعد ساعات بعد إعلانه ان إسرائيل ستفرض العزل العام على مستوى البلاد لثالث مرة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأضاف نتنياهو "إننا نجعل إسرائيل بطلة العالم في مجال التطعيمات حيث قمنا أمس بتطعيم 65 ألف مواطن، وبحلول نهاية الأسبوع القادم آمل بأننا سنبلغ وتيرة 100 ألف تطعيم يوميا"، وتابع "بعد أن أجريت مشاورات اليوم مع وزير الصحة ووزير التربية والتعليم قررنا أن الدوام الدراسي في رياض الأطفال، والصفوف الأولى حتى الرابعة والصفين الحادي عشر والثاني عشر سيستمر كالمعتاد، وقمنا بذلك أولا كي لا يخسر الطلاب أيام الدراسة، وثانيا للتسهيل على الوالدين أيضا".

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المتاجر والحد من حركة وسائل النقل العام وإغلاقا جزئيا للمدارس ومنع الابتعاد عن المنازل لمسافة تتجاوز الكيلومتر باستثناء الذهاب إلى أماكن العمل التي ستظل مفتوحة وشراء السلع الأساسية، وفيما يتعلق بالمسيحيين في إسرائيل قالت وزارة الصحة إن التجمعات للصلاة بمناسبة عيد الميلاد في المنازل والكنائس ستقتصر على عشرة أشخاص بحد أقصى في الأماكن المغلقة و100 في المناطق المفتوحة.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في اعقاب الإعلان عن الاغلاق المزمع، اليوم الخميس، ان كلفة الاغلاق الذي سيبدأ الاحد القادم سيكلف اسرائيل ثلاثة مليارات شاقل أسبوعيا، حيث يتضمن المخطط قيودا على النشاط التجاري بما في ذلك اماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور، وصادقت الحكومة الاسرائيلية على الاغلاق الثالث الذي تفرضه اسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا والذي سيبدأ ابتداء من الساعة الـ17:00 من يوم الاحد.