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اكتشاف حالة خامسة: قلق في اسرائيل من إصابة العشرات بالسلالة البريطانية

الخميس 24 ديسمبر 2020 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف حالة خامسة: قلق في اسرائيل من إصابة العشرات بالسلالة البريطانية



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية أنه تم اكتشاف إصابة خامسة تحمل السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا.

فيما ذكرت تقارير صحافية أن المختصين في المختبر المركزي لوزارة الصحة، يشتبهون بـ40 حالة أخرى.

وتم الكشف عن الحالة الجديدة المصابة خلال فحص في مختبر الفيروسات المركزي في تل هشومير - وهي امرأة عادت من إنجلترا قبل أيام قليلة.

في ذات السياق أعربت قناة ١٢ من التلفزيون الاسرائيلي عن قلق في اسرائيل من اصابة عشرات اصابات السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا.

وحسب القناة ففي مستشفى اساف ، اكتشف أجروا عشرات فحوصات الكورونا التي ، بحسب الطاقم الطبي ، "تتصرف بشكل مختلف" وتشبه في المظهر الطفرة البريطانية. وبعد الاشتباه ، تقرر نقل الاختبارات إلى معمل الفيروسات المركزي في تل هشومير للتسلسل الجيني.

وكشف تقرير موجز صادر عن قيادة الجبهة الداخلية إلاسرائيلية اليوم ان مختبرات كورونا تنهار.

وذكر التقرير ، أن عدد الفحوصات التي تصل إلى المعامل أعلى من القدرات ، مما أدى إلى انهيار نظام الكمبيوتر. ونتيجة لذلك لا توجد بيانات محدثة وهناك تأخيرات في تقديم نتائج العينة لآلاف المواطنين.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #سلالة كورونا الجديدة #اسرائيل

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