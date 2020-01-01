د. محمد أبو سمرة يقدم واجب العزاء في وفاة القائدين الوطنيين "ملوح" و "أبو صفية"

غزة /سما/

تقدم اللواء د.محمد أبو سمره رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني بالتعازي من الرئيس محمود عباس ، ومن أمين عام وقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومن عائلة القائد الوطني الكبير عبد الرحيم ملوح، نائب أمين عام الجبهة الشعبية، وعضو اللجنة التنفيذية ل م. ت . ف، السابق ، الذي رحل مساء أمس، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحيات من أجل قضيتنا الوطنية، كما وقدم اللواء د. أبو سمرة التعازي في وفاة الدكتور يوسف أبوصفيه وزير البيئة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

ونص التعزية كالتالي:

أتقدم باسمي ، وباسم عائلتي ، وباسم قادة وكوادر واعضاء تيار الاستقلال الفلسطيني ، وإدارة وكوادر مركز القدس للدراسات والإعلام والنشر، بأحر التعازي إلى فخامة السيد الرئيس الأخ محمود عباس حفظه الله، وإلى دولة رئيس الوزراء الأخ د. محمداشتية، وإلى القيادة الفلسطينية بوفاة القائد الوطني المحبوب الخلوق المؤدب الوحدوي، الوزير وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسبق الأخ والصديق الحبيب المحبوب الخلوق الدكتور يوسف أبوصفيه، وإلى أسرته وعائلته الكريمة وإلى أهلنا واخوتنا وأحبتنا آل أبوصفية الكرام، وإلى عموم شعبنا برحيل القائد الوطني الوحدوي الخلوق النقي التقي،الجرئ الشجاع الأخ والصديق الدكتور يوسف أبوصفيه.

كما وأتقدم بالتعازي الى فخامة السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وإلى أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، القائد الوطني الكبير الأسير أحمد سعدات والرفاق في قيادة الجبهة الشعبية لوفاة القائد الوطني الكبير الرفيق عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية، وعضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية.