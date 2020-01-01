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انفجار خط غاز في سيناء ومحاولات للسيطرة على الحريق

الخميس 24 ديسمبر 2020 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار خط غاز في سيناء ومحاولات للسيطرة على الحريق



سما /وكالات/

وقع انفجار مفاجئ، مساء اليوم الخميس، في خط الغاز المار بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء شرقي مصر.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر قبلية وشهود عيان، بأن صوت انفجار هائل هز المكان، قبل تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير إلى الأعلى، موضحة انه لم يجر التعرف على سبب الانفجار، فيما لم يكن هناك وجود لأي قوات أمنية أو هندسية في المكان.

وبدأت طواقم الإطفاء بالوصول إلى المكان للسيطرة على الحريق. وأشارت إلى أن التفجير وقع في منطقة الكيلو 17 في نطاق مدينة العريش.

ويشار إلى أنه تكرر تفجير تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم الدولة، خط الغاز في محافظة شمال سيناء، بهدف إيقاف ضخه إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف إمدادات الطاقة إلى مصانع الجيش المصري في وسط سيناء.

وكانت آخر عملية تفجير لخط الغاز في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما تبنى التنظيم الهجوم في بيان رسمي آنذاك.

#سيناء #مصر #انفجار #مدينة العريش

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