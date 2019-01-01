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أحكامٌ جديدة بحق أسرى وإفراجات

الخميس 24 ديسمبر 2020 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكامٌ جديدة بحق أسرى وإفراجات



رام الله /سما/

 أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، قرارت جديدة بحق أسرى، فيما مددت توقيف أسرى آخرين، بينما أفرجت عن عدد من الأسرى.

وأصدرت محكمة الاحتلال قراراً بالاعتقال الإداري بحق الأسير رائد الفحل من قرية كوبر شمال رام الله لمدة 4 أشهر، وهو معتقل منذ العاشر من الشهر الجاري، وثبتت الاعتقال الإداري بحق الأسير الفتى سليمان قطش من رام الله، لمدة 4 أشهر، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 16 /12 /2019.

ومددت محكمه الاحتلال توقيف الأسيرين وسيم وأمير أبو عيشه من الخليل حتى تاريخ11 /2 /2021، وهما معتقلان منذ 14 شهراً، والأسير بكر عويس من القدس حتى تاريخ 29 /12 /2020، مع استمرار منعه من لقاء محاميه، الأسير منتصر بربر من حي رأس العامود بالقدس حتى يوم الثلاثاء القادم، علماً أنه اعتقل قبل ثلاثة أسابيع.

أما الأسير رغد رائد شمروخ من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم حتى تاريخ 4 /1 /2021.

وأفرج الاحتلال عن الأسير محمود سعيد أبو رموز، من الخليل بعد اعتقالٍ دام 5 أعوام في الأسر.

كما أُفرج اليوم عن الأسير موفق وفا العجلوني، من الخليل بعد اعتقالٍ دام 4 أعوام، والأسير المقدسي موفق العجلوني سكان بلدة العيزرية شرقي القدس بعد قضاء 3 أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال، والأسير ياسر الصوص من رام الله بعد اعتقال دام 21 شهراً

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير ياسر زياد الصوص من قرية أبو شخيدم بعد اعتقالٍ دام 21 شهراً، وعن المعتقل الإداري محمود أبو وردة من مخيم الفوار في الخليل وهو معتقل منذ تاريخ 27/ 6/ 2019.

وقررت المحكمة الإفراج عن الأسيرين أحمد عبد عطية وحسين محمود عطية من العيسوية بالقدس، بكفالة مالية بقيمة 500 شيكل .

#محكمة الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #تمديد اعتقال #السجون الاسرائيلية

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