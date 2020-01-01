نادي الاسير: حتى الآن لم تجرِ أي عملية تطعيم للأسرى الفلسطينيين داخل السجون

رام الله /سما/

أكد فارس قدورة، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبت من الأسرى ممن يرغب بأخذ لقاح كورونا بتسجيل اسمه وحتى الآن لم تجرِ أي عملية تطعيم داخل السجون.



وقال قدورة في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الخميس: "نعتبر هذه الخطوة إيجابية، ولكن يسودنا القلق من سلوك الطاقم الطبي داخل السجون والتزامه بالمعايير الصحية العالمية خلال عملية التطعيم".



وأضاف: "لدينا تجربة مريرة مع سياسية الاهمال الطبي داخل السجون، ونريد أن نتأكد أن التطعيمات التي سيأخذها الأسرى هي ذاتها التي سيأخذها الصهاينة أنفسهم".



وأعرب رئيس نادي الأسير، عن أمله بأن يطبق الاحتلال المعايير التي حددها لتناول لقاح فيروس كورونا على الأسرى داخل سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن.



وقال: "كان لدينا قلق منذ انتشار فيروس كورونا وبعد 9 أشهر من انتشار الفيروس لا زلنا نتابع الأوضاع في سحون الاحتلال، ونأمل بأن لا نُفجع بأي تطور سلبي".

