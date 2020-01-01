الرئيس يهنئ البابا فرنسيس لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد

رام الله /سما/

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البابا فرنسيس لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس، في برقية التهنئة، "يسرنا أن نتقدم لقداستكم بأجمل التهاني القلبية، لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، متمنين لقداستكم الصحة والسعادة، وأن يحفظكم الله وشعوب العالم بأسره من جائحة فيروس كورونا التي حالت الإجراءات الصارمة بسبب هذا الوباء دون الاحتفال بهذه المناسبة المقدسة، ولأن الأمل دائما موجود، نواصل الإيمان بأن العدل والسلام سينتصران في فلسطين، التي احتضنت مدينتها المباركة بيت لحم مولد الطفل يسوع".

وتابع: "في هذا الوقت، وأجواء الميلاد العطرة تجوب أرضنا، نستذكر باعتزاز قطعة مذود الميلاد الأصلية التي تفضلتم مشكورين بتقديمها لنا في العام الماضي".