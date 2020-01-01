مفتي القدس ينتقد الإعلام العربي والإسلامي والدولي تجاه المواقف المساندة لمدينة القدس

القدس المحتلة /سما/

وجَّه المفتي العام للقدس والديار الفلسطيني الشيخ محمد حسين، انتقادًا للإعلام العربي والإسلامي والدولي، حوص الصمت على ما يجري في المدينة المقدسة.

وأكد الشيخ حسين، في تصريحات إذاعية مساء يوم الخميس، على أن الإعلام العربي والإسلامي والدولي غيَّب المواقف المساندة للمدينة المقدسة في ظل محاولات تغيير معالمها وحضارتها.

وقال: "لا نريد يأسًا في نفوس الصامدين والصابرين والمرابطين من أبناء شعبنا، ونقول لهم: انتبهوا إلى مسؤولياتكم وواجباتكم واعملوا على ما يحفظ فلسطين والقدس".

وشدد على أن الموقف الفلسطيني بشكل عام، والمقدسي بشكل خاص، لن يتراجع أمام المخاطر والتحديات، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يناضل منذ أكثر من 100 عام ضد الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال يواصل البناء الاستيطاني في المدينة المقدسة لخنقها وفصلها جغرافيًا عن امتدادها، مضيفًا أن جماعات استيطانية متطرفة تدَّعي أن المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى فارغة، وتسعى للسيطرة عليها بعد فشل الاحتلال في وضع اليد على باب الرحمة.

وأفاد بأن هناك محاولات صهيونية بكل الأشكال لإيجاد مكان للاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك.