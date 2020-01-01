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بيان من بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية حول محاولة بث الفتن بالمجتمع

الخميس 24 ديسمبر 2020 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية حول محاولة بث الفتن بالمجتمع



القدس المحتلة /سما/

أصدر بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية، يوم الخميس، بيان حول محاولة اثارة الشائعات وبث الفتن بالمجتمع.

وقال البيان: "وصل الى بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية بيان بدون توقيع او ختم من جهة مجهولة الشرعية، غير مُنتخبة"

وتابع: الجهات معروفة بعدائها للكنيسة الأرثوذكسية تُسمي نفسها "المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين والأردن".

مؤكدًا أن البيان يدعي زوراً اتهامات خيالية لا تمت بالواقع بصلة فيما يخص دير مار الياس جنوب القدس.

وأضاف: "نحن، وإذ قمنا بتسليم نسخة من بيان هذه الجهة إلى المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الاردنية الهاشمية، فأننا نطالب المسؤولين بمحاسبة مُصدري البيان التشويهي المثير للفتن، والعمل على وقف الحملة التشويهية الكاذبة التي تتعرض لها بطريركية القدس منذ خمسة عشر عاماً."

#بطريركية الروم الارثوذكس #القدس المحتلة

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