اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول مرحلة ما بعد بريكست

بروكسل /سما/

توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، اليوم الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر "تم الاتفاق"، بعد أن كان متحدث باسم الحكومة البريطانية قد أكد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

من جانبها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع المفاوض عن الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، أن الاتفاق "شامل وعادل ومتوازن".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاتفاق مع بريطانيا سيحافظ على المصالح الاقتصادية الأوروبية"، وأضافت أنه "بعد التوصل لاتفاق نترك البريكست خلفنا وأوروبا ستواصل تقدمها". ودعت إلى لطي صفحة بريكست والنظر إلى المستقبل"، لافتة إلى أن "رحلة بريكست الطويلة انتهت بوصولنا إلى اتفاق مع بريطانيا".

وأوضح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بارنييه، أنه "ستكون هناك تغييرات كبيرة ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير المقبل". وذكر أن "شراكتنا (الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا) ستضمن التعاون في المجال النووي والفضائي والأمن وخدمات التأشيرات".

ونشر جونسون، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده بـ"إنجاز بريكست" صورة له وهو يحتفل. بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.