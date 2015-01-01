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سفير إسرائيل في برلين يدعم اتفاقًا نوويًا موسعًا مع إيران

الخميس 24 ديسمبر 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إسرائيل في برلين يدعم اتفاقًا نوويًا موسعًا مع إيران



القدس المحتلة /سما/

أكد السفير الإسرائيلي في برلين، جيريمي يسخاروف، أن إسرائيل منفتحة على الفكرة التي تقدمت بها ألمانيا بشأن اتفاق إيراني أوسع يشمل البرامج الباليستية الإيرانية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه الشهر المقبل.
 
وقال سخاروف، وفقًا لـ i24NEWS إن الدعوة الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" إلى توسيع الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 "خطوة في الاتجاه الصحيح".
 
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انسحب في 2018 من الاتفاق قد رأى أنه ليس كافيًا للحد من تحركات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من جهته، أكد الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن خطته العودة إلى هذا الاتفاق.
 
وقال السفير الاسرائيلي إنه ينبغي على الدول الموقعة للاتفاق أن تأخذ في الاعتبار "تورط إيران الذي يزعزع الاستقرار" في دول مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق قبل أي مفاوضات جديدة مع طهران.
 
وأضاف: "أعتقد أن الناس يجب أن يدركوا أنه لا يمكننا العودة إلى عام 2015 ببساطة"، مشيرًا إلى أنه "كان هناك إنتاج لصواريخ وتجارب لصواريخ، وهذه المسائل تحتاج إلى معالجة.
 
وأوضح أن برلين لعبت على ما يبدو دورا بناء في الاتفاقات المبرمة برعاية الولايات المتحدة بين إسرائيل وأربع دول عربية هي المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.
 
وأكد السفير الاسرائيلي أن وزير الخارجية الألماني استضاف نظيريه الإسرائيلي والإماراتي في برلين لعقد اجتماعهما الأول، معتبرًا أنها "خطوة مهمة جدا لألمانيا وإشارة مهمة جدًا إلى التزامها العملية".

#اسرائيل #الاتفاق النووي الايراني #ايران #جو بايدن

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