غزة: المكتب الاعلامي الحكومي يتحدث عن الإغلاق الشامل وتسعيرة مولدات الكهرباء

غزة /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، اليوم الخميس، إن خيار الإغلاق التام في القطاع مازال مطروحا خاصة في ظل الحديث عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأشار معروف، في تصريحات صحافية، إلى وجود مؤشرات ايجابية لاحظتها وزارة الصحة بعد إجراءات التشديد التي أقرت مؤخرا.

وأكد أن عملية تقييم الاغلاق يومي الجمعة والسبت ستتم خلال الأسبوع القادم وأن الأمور ستكون خاضعة للمؤشرات التي تضعها وزارة الصحة.

ونوه إلى أن الواقع الحالي لا يحتاج إلى تشديد أو تخفيف الإجراءات المعمول بها في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن تسعيرة 2.5 شيقل لكهرباء المولدات التجارية لا تتناسب مع تكلفة الانتاج وسيكون هناك تغيير.

وأضاف: "ننتظر انتهاء اللجنة الفنية لتقديم تقريرها الختامي الذي سيكون الأسبوع المقبل".