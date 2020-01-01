جنين: الشرطة تُغلق محلات تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين /سما/

أغلقت الشرطة، محلات تجارية، وحررت مخالفات للمواطنين، لعدم التزامهم بالبرتوكول الصحي في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي، والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس (كورونا) فقد قامت الشرطة، وبمساندة من الأمن الوطني، بإغلاق 15 محلاً تجارياً في المحافظة، تطبيقاً لحالة الإغلاق.

كما قامت الشرطة، بتحرير132 مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وسائقي المركبات لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي.