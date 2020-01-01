النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك

رام الله /سما/

استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الخميس، وفداً من نقابة الأطباء الفلسطينيين يرأسه نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، ورئيس اللجنة الفرعية في محافظة الخليل د. وائل ابو سنينة، ورئيس اللجنة الفرعية في محافظة القدس د. سفيان بسيط وذلك بهدف بحث سبل وآليات التعاون المشترك.



وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالصحة والطب، بهدف تسهيل وانجاز القضايا المتعلقة بالأطباء وتذليل الصعوبات فيما بينهما، كما ناقش الطرفان أهمية محاسبة الخارجين عن القانون ممن يقومون بالاعتداء على الأطباء والمراكز الطبية والمستشفيات، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي.



وقد أكد النائب العام خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به نقابة الأطباء رغم محدودية الموارد والإمكانيات في مواجهة فيروس كورونا والحد من تأثيراته ، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لهم في مهمتهم النبيلة لحماية صحة الوطن والمواطن.



من جهته، أكد نقيب الأطباء شوقي صبحة على متانة العلاقة بين النقابة والنيابة العامة ،مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من العمل الجماعي في سبيل تعزيز التعاون وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

