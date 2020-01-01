  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك

الخميس 24 ديسمبر 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع وفد من نقابة الأطباء الفلسطينيين سبل التعاون المشترك



رام الله /سما/

استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الخميس، وفداً من نقابة الأطباء الفلسطينيين يرأسه نقيب الأطباء د. شوقي صبحة، ورئيس اللجنة الفرعية في محافظة الخليل د. وائل ابو سنينة، ورئيس اللجنة الفرعية في محافظة القدس د. سفيان بسيط وذلك بهدف بحث سبل وآليات التعاون المشترك.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالصحة والطب، بهدف تسهيل وانجاز القضايا المتعلقة بالأطباء وتذليل الصعوبات فيما بينهما، كما ناقش الطرفان أهمية محاسبة الخارجين عن القانون ممن يقومون بالاعتداء على الأطباء والمراكز الطبية والمستشفيات، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي.

وقد أكد النائب العام خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به نقابة الأطباء رغم محدودية الموارد والإمكانيات في مواجهة فيروس كورونا والحد من تأثيراته ، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لهم في مهمتهم النبيلة لحماية صحة الوطن والمواطن.

من جهته، أكد نقيب الأطباء شوقي صبحة على متانة العلاقة بين النقابة والنيابة العامة ،مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من العمل الجماعي في سبيل تعزيز التعاون وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
 

#النائب العام #نقابة الأطباء الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 3 الثالثة

سبب وفاة جابر آل مسعود في قطر (شاهد)

هل ستفرض وزارة الداخلية الاغلاق الشامل في قطاع غزة؟.. هذا ما يحدد

وفد من الخارجية المصرية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

وفاة عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

"ذي هيل": "صفقة شيطانية.. التضحية باليمن من أجل اتفاق سلام سعودي-إسرائيلي"

وزير خارجية المغرب يكشف كواليس واسرار "اتفاق السلام" مع اسرائيل

الأخبار الرئيسية

الديمقراطية تشن هجوما حادا على السلطة الفلسطينية..

مدير "الأوروبي": قد يطرأ ارتفاع كبير بعدد الإصابات بالأسابيع المقبلة والفيروس يمر بتحولات خطيرة

شـاهـد: الغرفة المشتركة تنشر فيديو حول مناورة "الركن الشديد"

الصحة : تسجيل 17 حالة وفاة و1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2291 حالة

السنوار لا يريد تفويت الفرصة.. معاريف : اتصالات سرية في هذه الايام بين إسرائيل وحماس

اعلان سما رسائل