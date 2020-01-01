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دحلان ينعى المناضلين الكبيرين عبد الرحيم ملوح ويوسف أبو صفية

الخميس 24 ديسمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان ينعى المناضلين الكبيرين عبد الرحيم ملوح ويوسف أبو صفية



غزة /سما/

نعى زعيم التيار الإصلاحي بحركة فتح، النائب محمد دحلان مساء يوم الخميس، المناضلين الكبيرين عبد الرحيم ملوح، نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية، والأكاديمي البارز ووزير البيئة السابق الدكتور يوسف أبو صفية.

وقال دحلان عبر صفحته الرسمية (فيسبوك): "أتقدم من جماهير شعبنا، بأحر التعازي بوفاة المناضلين الكبيرين، الرفيق عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والدكتور يوسف أبو صفية، الأكاديمي البارز ووزير البيئة السابق، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما بعد مسيرةٍ نضاليةٍ وكفاحيةٍ ملهمة، وبعد أن أديا دورهما ورسالتهما في خدمة أبناء شعبنا، وكانا نموذجاً يحتذى في الأخلاق والمواقف النبيلة".

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #محمد دحلان #عبد الرحيم ملوح #يوسف أبو صفية

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