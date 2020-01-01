دحلان ينعى المناضلين الكبيرين عبد الرحيم ملوح ويوسف أبو صفية

غزة /سما/
نعى زعيم التيار الإصلاحي بحركة فتح، النائب محمد دحلان مساء يوم الخميس، المناضلين الكبيرين عبد الرحيم ملوح، نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية، والأكاديمي البارز ووزير البيئة السابق الدكتور يوسف أبو صفية.
وقال دحلان عبر صفحته الرسمية (فيسبوك): "أتقدم من جماهير شعبنا، بأحر التعازي بوفاة المناضلين الكبيرين، الرفيق عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والدكتور يوسف أبو صفية، الأكاديمي البارز ووزير البيئة السابق، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما بعد مسيرةٍ نضاليةٍ وكفاحيةٍ ملهمة، وبعد أن أديا دورهما ورسالتهما في خدمة أبناء شعبنا، وكانا نموذجاً يحتذى في الأخلاق والمواقف النبيلة".