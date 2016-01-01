الأسيرة المقدسية عائشة الأفغاني تدخل عامها الخامس في الأسر

رام الله /سما/

دخلت الأسيرة المقدسية عائشة الأفغاني (38 عامًا)، اليوم الخميس، عامها الخامس على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقضي حُكمًا بالسّجن لمدة (15) عامًا.

وذكر نادي الأسير، أن الأسيرة الأفغاني اُعتقلت في تاريخ الـ24 من كانون الأول عام 2016، وواجهت التحقيق في مركز تحقيق "المسكوبية"، واستمرت محاكمتها على مدار قرابة الثلاث سنوات، حتى أصدر الاحتلال بحقها حُكمًا جائراً لمدة (15) عامًا، ومن المفترض خلال شهر أيار من العام المقبل، أن تعقد جلسة استئناف ضد قرار الحكم الصادر بحقها.

وأضاف نادي الأسير، أن الأسيرة الأفغاني تمكنت خلال سنوات اعتقالها، من النجاح في امتحان الثانوية العامة، إلى جانب مجموعة من رفيقاتها الأسيرات في سجن "الدامون".

يُشار إلى أن (40) أسيرة يواصل الاحتلال اعتقالهن.