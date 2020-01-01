الصحة: المؤشرات ما زالت خطيرة.. ونسعى لتوفير المواد اللازمة لفحوصات طفرة كورونا

رام الله /سما/

حذر مدير عام الخدمات الطبية المساندة، عضو لجنة الطوارئ في وزارة الصحة، أسامة النجار، من إمكانية إصابة مواطنين بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا، خاصة بعد اكتشاف عدد من الحالات في إسرائيل.

وقال النجار إنه لا يوجد في فلسطين المواد اللازمة لفحص وتشخيص هذه الطفرة، وأن الوزارة تتواصل مع جهات دولية ومنها منظمة الصحة العالمية للحصول على المواد اللازمة لإجراء الفحوصات على الطفرة الجديدة.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، أن الوزارة ومنذ اليوم الأول التي اعلنت فيه بريطانيا عن اكتشاف اصابات مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا تسعى لايجاد الوسيلة التي يتم من خلالها الكشف عن حالات تظهر عليها اعراض مغايرة لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة لاحتمالية وصولها الى الضفة .

وحول الوضع الوبائي الراهن، أوضح النجار أن المؤشرات ما زالت خطيرة وتؤشر الى أننا ما زلنا في وسط الجائحة والوضع يسير نحو الأسوأ، معتقدا أن نسبة الاصابات في ارتفاع مستمر ما يتطلب الحذر الشديد والتشدد اكثر في تطبيق اجراءات الوقاية والحماية.

وتابع: "إن تسجيل الاصابات بصورة اقل من السابق ليس معيارا لقياس الحالة الوبائية ولا تعني أن هناك انخفاضا فيها، لانه ربما يكون بسبب عدم اجراء المواطنين للفحوصات".