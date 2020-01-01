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مقتل شاب بعد اطلاق الرصاص عليه في يطا

الخميس 24 ديسمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بعد اطلاق الرصاص عليه في يطا



الخليل /سما/

 اعلنت مصادر مطلعة وصحية، ان شابا لقي مصرعه بعد تعرضه لاطلاق الرصاص خلال تواجده داخل مركبة كان يقودها.

وذكر فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان الشاب مراد محمد حرب حريزات 19 عاماً قد لقي مصرعه بعد اطلاق الرصاص عليه دون معرفة الاسباب.

وألمح العمور كما ألمحت مصادر أخرى، الى وجود شجار بين عائلة القتيل وعائلة أخرى، ولم تستبعد المصادر أن تكون خلفية الجريمة التي حدثت اليوم هي "الثأر".

وفتحت الشرطة والاجهزة الامنية في يطا تحقيقا لمعرفة ملابساته وأسبابه وملاحقة الجناة الذين فروا من المكان.

#وفاة شاب #اطلاق نار #الخليل

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