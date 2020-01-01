الشاباك يزعم: اعتقال اسير محرر من جنين بشبهة ضلوعه بقتل المستوطنة "هورغن"

القدس المحتلة /سما/

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرًا محررًا (20 عامًا) من منطقة جنين بشبهة الضلوع في مقتل المستوطنة إستير هورغن، من مستوطنة "تل منشيه"، والتي عُثر على جثتها في غابة أم الريحان، يوم الإثنين الماضي.



وكانت هورغن قد خرجت ظهر يوم الأحد الماضي للتنزه في منطقة الغابة ولم تعد إلى بيتها. وقال الشرطة أن الاشتباه المركزي هو أنها قُتلت، على خلفية قومية على ما يبدو، فيما يحقق الشاباك في هذه الواقعة.



وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المعتقل نفذ العملية لوحده وليس من خلال تنظيم، فيما ذكرت تقارير أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص بشبهة مساعدته على الاختباء بعد العملية.