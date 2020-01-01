عوفر شيلح ينشق عن حزب "يش عتيد" ويشكل حزبًا جديدًا

القدس المحتلة /سما/

كدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر شيلح، انشق اليوم عن حزب "يش عتيد" الذي يرأسه يائير لبيد، وشكل حزبًا جديدًا.



وبحسب الصحيفة، قال شيلح في بيان له: إن "إسرائيل تقف عند مفترق طرق حرج، وفي الانتخابات القادمة سيتقرر ما إذا كنا سنستمر بالعيش في ظل نظام فاشل وفاسد أخلاقيًا، أو سننهي أطول أزمة سياسية في تاريخنا ونبدأ في طريق جديد؛ هذا المفترق يتطلب من كل شخص اتخاذ موقف واضح وقرارات شجاعة"، وفق تعبيره.



وأضاف شيلح: "يجب أن يرحل نتنياهو، لقد وصل حكمه الطويل للغاية إلى طريق مسدود، وهو ما يدركه أولئك الذين كانوا أقرب شركائه، وسنكون أنا وأصدقائي شركاء في أي حكومة ستنهي حكمه، ولن نكون جزءًا من أي حكومة يرأسها نتنياهو"، على حد قوله.



وبحسب شيلح، فإنه يجب على الحكومة القادمة أن تحدد مسارًا واضحًا أن يكون لديها نظرة شاملة يشترك فيها الكثير من الإسرائيليين؛ "لهذا السبب اضطررت إلى ترك حزب يش عتيد".



وقال شيلح: "كنت أحد مؤسسي حزب يش عتيد، وقد تبرعت بكل خبراتي لإنجاحه.. وهم يعلمون في الحزب أن رفض التغيير يحمل في طياته بذور الفشل.. أشكرهم حتى في هذه اللحظة التي أعلن فيها إنشاء حزب سياسي جديد لخوض الانتخابات المقبلة".