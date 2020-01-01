وزارة المالية الاسرائيلية: الإغلاق سيُكلف إسرائيل 3 مليارات شيكل أسبوعيًا

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن تكلفة الإغلاق الحالي الذي سيبدأ يوم الأحد القادم، سيُكلف إسرائيل ثلاث مليارات شيكل أسبوعيًا، حيث يتضمن المخطط الحالي فرض قيود على النشاط التجاري والخدمات الأخرى بما في ذلك أماكن العمل التي لا تستقبل جمهور، وجهاز التعليم.



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال عدد من الوزراء الإسرائيليين، إنهم لن يكونوا "ختمًا مطاطيًا تلقائيًا" للمصادقة على تمديد الإغلاق بعد أسبوعين.



وأضافوا أنهم سيتخذون قرارهم بعد أسبوعين، بعد دراسة وضع إعطاء اللقاحات ومعطيات المصابين.



يُشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس على مخطط الإغلاق الثالث الذي تفرضه إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي سيبدأ من الساعة الخامسة مساء يوم الأحد، وسيتم في إطاره فرض قيود على الحركة وسيُحظر على الأشخاص الابتعاد عن بيوتهم لمسافة تتجاوز كليومتر، وسيحظر التواجد في بيوت الآخرين.



كما سيتم إغلاق المصالح التجارية باستثناء الإرساليات، وسيتم إغلاق أماكن الترفيه والتنزه، بينما المصالح التجارية التي لا تستقبل جمهور ستعمل بنسبة 50%.



مع ذلك، اتفق الوزراء الإسرائيليون على أن جهاز التعليم سيعمل بشكل جزئي، حيث سيكون التعليم مفتوحًا في الصفوف الأول حتى الرابع، والحادي العشر والثاني عشر من الساعة الثامنة صباحًا الى الواحدة ظهرًا، وسيتمكن الأهالي من توصيل أولادهم من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والتعليم الخاص سيكون مفتوحًا في جميع الأجيال.



وسيتم تقليص المواصلات العامة إلى نشاط 50%، ووفقًا للتعليمات سيسمح بالنشاطات الرياضية بدون قيود على المسافة، وأيضًا سيُسمح بالمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد.