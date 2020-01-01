أذربيجان تحاول التوسط بين إسرائيل وتركيا لإعادة العلاقات بينهما

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "والا" العبري، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين كبار مطلعين أن رئيس أذربيجان، الهام علييف، يريد التواسط بين إسرائيل وتركيا، من أجل إعادة العلاقات بينهما الى سابق عهدها.



ولعبت تركيا دورًا كبيرًا في انتصار أذربيجان على أرمينيا في معارك إقليم ناغورنو قرة باغ قبل عدة أسابيع.



وأشار المسؤولون الإسرائيليون ان الرئيس الاذربيجاني أجرى محادثة هاتفية مؤخرًا مع الرئيس رجب طيب اردوغان وناقش معه العلاقات مع إسرائيل. مستشارو علييف قالوا لنظرائهم الإسرائيليين إن اردوغان رد بصورة إيجابية ولم يرفض بصورة نهائية تحسين العلاقات مع إسرائيل.



للرئيس التركي يوجد تاريخ حافل من الهجمات الشديدة ضد إسرائيل، لكن مستشارو الرئيس الاذربيجاني قالوا أمام نظرائهم الإسرائيليين إن الرئيس التركي ليس معاد لإسرائيل، وإنه حُرِضَ من قبل بعض المستشارين والذين حاليًا لا يعملون معه.



وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف تحدث قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي هاتفيًا وطرح أمامه أيضًا قضية العلاقات الإسرائيلية التركية.