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هواوي تعلن عن شاشة ذكية ومتطورة للسيارات

الخميس 24 ديسمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تعلن عن شاشة ذكية ومتطورة للسيارات



وكالات / سما /

كشفت شركة هواوي مؤخرا عن شاشتها الذكية الجديدة Smart Selection Car التي تؤمن لسائقي السيارات العديد من الميزات الهامة والعملية أثناء القيادة.

وتحوي Huawei Smart Selection Car على شاشة تعمل باللمس بمقاس 8.9 بوصة، دقتها (1920/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 700 شمعة/م، وقادرة على ضبط معدل السطوع أوتوماتيكيا بالاعتماد على حساس ضوء إلكتروني متطور.

ويمكن لسائق السيارة الاعتماد على هذه الشاشة لمعرفة حالات الازدحام  على الطرقات، أو عرض خرائط أنظمة تحديد المواقع واتجاهات السير أثناء التنقل بمركبته.

كما جهزت Smart Selection Car بتقنيات تمكن المستخدم من التحكم بها عبر المساعدات والأوامر الصوتية، فضلا عن أنها قادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة لاسلكيا عبر البلوتوث، ويمكن من خلالها إجراء المكالمات الهاتفية وحتى مكالمات الفيديو كونها مزودة بكاميرا منبثقة صغيرة.

وزودت هواوي هذه الشاشة بكاميرا خلفية أيضا لتوثيق الفيديوهات لحركة السيارة على الطرقات، وجهزتها بتقنيات Huawei HiCar.، بالإضافة إلى العديد من تطبيقات تحديد المواقع عبر خدمات Baidu و Gaode، وتطبيقات خاصة لسماع الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات.

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