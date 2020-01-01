أفضل 8 هواتف رخيصة في 2020

وكالات / سما /

يحاول المستخدمون، في سنة صعبة مالياً مثل 2020، عقد صفقة مربحة من خلال شراء هاتف جيد من حيث القدرات والميزات مقابل مبلغ مقدور عليه. يعرض موقع "تومس غايد" التقني قائمة من أفضل الأجهزة الرخيصة، وذات المميزات الجيدة في نفس الوقت:

1. Google Pixel 4a

بسعر 349 دولاراً يستعيد أحدث هاتف اقتصادي من "غوغل" كل الميزات التي جعلت هاتف Pixel 3a ناجحاً، ولكن في جهاز أقل تكلفة بمقدار 50 دولاراً.

فيه كاميرا خلفية واحدة بدقة 12.2 ميغابكسل كما كانت من قبل، لكن "غوغل" عززتها باستخدام برامج ذكية مثل Super Res Zoom وLive HDR +. في الكاميرا ميزات تصوير فوتوغرافي في هاتف "بيكسل "4 الأغلى ثمناً، والنتيجة هي بعض من أفضل الصور مقارنة مع هواتف أخرى وبسعر جيد.

2. iPhone SE

مقابل 399 دولاراً يقدم هذا الهاتف نفس الأداء السريع لـ"آيفون 11" و"آيفون 11 برو" بفضل معالج A13 Bionic. وهذه الشريحة نفسها تمنح إمكانات تصوير تفتقر إليها معظم هواتف "أندرويد" ذات الميزانية المحدودة، بحسب الموقع.

3. Moto G Power

يدوم هاتف طويل الأمد لأكثر من 11 ساعة في اختبار البطارية، أما هذا الهاتف من "موتورلا" فيتجاوزها إلى 16 ساعة و10 دقائق، وهو أفضل عمر بطارية هاتف على الإطلاق، خصوصاً أن تكلفته تقل عن 250 دولاراً.

4. Moto G Stylus

مع هذا الهاتف من "موتورلا" لم يعد المستخدم مضطراً إلى إنفاق دولارات كثيرة على هاتف مثل "غالاكسي نوت" للحصول على قلم معه. تبلغ تكلفة الجهاز 299 دولاراً ومع ذلك يوجد قلم سهل الاستخدام مدسوس في الركن الأيمن السفلي منه.

5. Samsung Galaxy A51

بعد نجاح A50 في العام الماضي، يضيف هاتف A51 الجديد من "سامسونغ" قيمة أكبر مقابل أقل من 400 دولار، من خلال شاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصات، وكاميرا رباعية العدسات تشتمل على أدوات تصوير فائقة العمق، بالإضافة إلى مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 غيغابايت.

6. TCL 10L

لا يبدو هاتفاً رخيصاً. يتميز TCL 10L من "تي سي إل" بتصميم جيد وواحدة من أفضل الشاشات. تعرض لوحة LCD مقياس 6.53 بوصات مجموعة واسعة من الألوان، وتتيح تقنية Nxtvision من ميزات مثل الضبط الديناميكي لدرجة حرارة لون الشاشة وسطوعها.

7. ZTE Blade 10 Prime

هاتف بأقل من 200 دولار مع الحصول على كاميرا خلفية مزدوجة العدسة، وشاشة كبيرة بحجم 6.3 بوصات مع حواف رفيعة، وتخزين 64 غيغابايت وفتحة بطاقة microSD تدعم ما يصل إلى 2 تيرابايت. ويعمل معالج Helio P60 من MediaTek مع 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي على تشغيل المهام بسلاسة على هاتف "أندرويد".

8. Samsung Galaxy A20

تبلغ تكلفته 250 دولاراً فقط مع ميزات جيدة بالمقابل. يتضمن بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة تستمر لمدة 13 ساعة و46 دقيقة في اختبار البطارية، وشاشة AMOLED واسعة مقاس 6.4 بوصات، وكاميرات خلفية مزدوجة صلبة مع وضع Live Focus، وميزة الشحن السريع بقدرة 15 واط.