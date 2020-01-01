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هيئة الأسرى: "معبار هشارون" قسم خاص للتنكيل بالأسيرات المعتقلات حديثا

الخميس 24 ديسمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن الأسيرات اللواتي يعتقلن حديثا، يتعرض للتنكيل والتعذيب في القسم الخاص بسجن هشارون يسمى "المعبار" وهو أشبه بالعزل، حيث يُحتجزن فيه لأيام وأحيانا لأسابيع.

ونقلت الهيئة عن إفادة الأسيرات، أنهن يعشن ظروفا مأساوية وقاسية في ذلك القسم، قبل نقلهن إلى سجن "الدامون"، حيث "يحتجزن بغرف عفنة ومليئة بكاميرات المراقبة، ومراحيضها بالية تتدفق منها المياه العادمة الى الغرف، ذات الأبراش الحديدية وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جدا، تسبب أوجاعا في الظهر والرقبة وكافة أنحاء الجسد".

كما اشتكت الأسيرات، من سوء المعاملة والطعام المقدم نوعا وكما، اضافة الى وجود سجناء جنائيين إسرائيليين في أقسام مجاورة، يصرخون ويشتمون طوال الوقت، ويشكلون مصدر إزعاج مستمر للأسيرات على مدار الساعة.

كما اشتكت الأسيرات من مأساوية سيارة البوسطة (عربة النقل بين السجون والمحاكم)، إذ يُحتجزن فيها داخل أقفاص حديدية مغلقة وباردة لساعات طويلة وربما لأيام، ويُحرمن من النوم وتناول الطعام أو قضاء الحاجة.

#هيئة الأسرى #هشارون #الأسيرات

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